هكذا سيحتفل كاظم الساهر بزواج ابنه قريبا

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإقامة حفل زفاف لابنه الأصغر عمر يوم 30 أغسطس الجاري في أحد الفنادق الفخمة في المغرب العربي.

وقالت مصادر مقربة من القيصر إن حفل الزفاف سيقام وفق الطقوس العراقية والمغربية، حيث سترتدي الفتيات لباس المرأة المغربية التقليدي، في حين سيرتدي الشباب الزي العراقي التقليدي.

وأكدت ذات المصادر أن قيصر الأغنية العربية أعد أغنية جديدة مخصصة لهذه المناسبة سيقوم بغنائها أثناء الحفل كهدية منه لولده عمر.

الجدير بالذكر أن عمر الابن الأصغر لكاظم الساهر أعلن خطوبته على نورا الدخش الطبيبة المغربية الأمازيغية بشكل رسمي في شهر مارس الماضي.

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