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هكذا سيحتفل كاظم الساهر بزواج ابنه قريبا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر لإقامة حفل زفاف لابنه الأصغر عمر يوم 30 أغسطس الجاري في أحد الفنادق الفخمة في المغرب العربي.

وقالت مصادر مقربة من القيصر إن حفل الزفاف سيقام وفق الطقوس العراقية والمغربية، حيث سترتدي الفتيات لباس المرأة المغربية التقليدي، في حين سيرتدي الشباب الزي العراقي التقليدي.

وأكدت ذات المصادر أن قيصر الأغنية العربية أعد أغنية جديدة مخصصة لهذه المناسبة سيقوم بغنائها أثناء الحفل كهدية منه لولده عمر.

الجدير بالذكر أن عمر الابن الأصغر لكاظم الساهر أعلن خطوبته على نورا الدخش الطبيبة المغربية الأمازيغية بشكل رسمي في شهر مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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