أسد يفترس صاحبه أمام أعين الجيران

شهدت محمية صيد طبيعية خاصة تقع بالقرب من مدينة كولينان في جنوب أفريقيا حادثة مؤسفة للغاية، إذ تعرض صاحب المحمية ليون فان بيلون لهجوم من أحد الأسود الثلاث التي يربيها في المحمية أثناء قيامه بإصلاح سياج القفص الخاص بالأسد.

حيث انقض الأسد بشكل مفاجئ على مربيه البالغ من العمر 70 عاما، وقاما بافتراسه، وعلى الرغم من محاولة الجيران مساعدة ليون وإنقاذه من بين براثن الأسد إلا أن محاولتهم باءت بالفشل ليلقى صاحب المحمية حتفه متأثرا بالجراح التي أصيب بها.

وبعد وفاة ليون قامت السلطات المختصة بقتل الأسود الموجودة في المحمية.

يذكر أن ليون يملك في محميته 3 أسود هي رامبو، كاثؤين، وناكيتا، حيث كان يقوم بعرض طرق تربية الأسود وكيفية التعامل معها أمام السياح.

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