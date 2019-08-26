إطلاق تطبيق تراسل فوري يعتمد على البريد فقط

نجح عدد من مطوري التطبيقات في تصميم تطبيق تراسل فوري جديد أطلقوا عليه اسم Delta Chat يعتمد في أساسه على البريد الإلكتروني فقط.

وقال المطورون إن بإمكان أي شخص الاستفادة من هذا التطبيق من خلال بريده الإلكتروني دون أن يكون بحاجة لامتلاك رقم هاتف.

وجاء التطبيق الجديد بتصميم تقليدي مشابه لتصميم البريد الإلكتروني، مع وجود واجهة تفسح المجال أمام المستخدم لإرسال المرفقات والفيديوهات، والدردشة مع الآخرين.

ويتميز التطبيق بالأمان المطلق، حيث يتم تشفير جميع المحادثات التي تجرى فيه بشكل تلقائي، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التطبيق يعد من التطبيقات المفتوحة المصدر.

ويعمل التطبيق الجديد بسرعة كبيرة نظرا لاعتماده على بروتوكول Push-IMAP الذي يستخدم لمزامنة الرسائل، بالإضافة إلى ذلك فإن التطبيق يقوم بإظهار المستخدمين المعروفين بشكل تلقائي.

وستوفر الشركة إصدارين لهذا التطبيق، حيث سيكون إصدار Early Access مخصصا لأجهزة أندرويد، في حين سيكون إصدار Beta لأجهزة آبل، والأجهزة المكتبية، وحواسيب لينكس، وأجهزة الماك.

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