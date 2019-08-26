“Crono” تطبيق لمزامنة البيانات بين الهاتف والحاسوب

استطاع عدد من المبرمجين تطوير تطبيق جديد لمزامنة البيانات بين الهاتف المحمول وبين الحواسيب الشخصية أطلقوا عليه اسم Corno.

ومن خلال هذا التطبيق سيكون المستخدم قادرا على مزامنة الإشعارات، التطبيقات، والأدوات الرئيسية في أندرويد مع متصفح الويب الموجود على جهاز الحاسوب الخاص به، حيث سيزول الإشعار الموجود على هاتف الشخص بشكل فوري في حال قام الشخص بفتحه من حاسوبه.

ويتميز التطبيق الجديد بإتاحة الفرصة للمستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية والرد عليها، وإرسال الرسائل من الحاسوب الشخصي.

وسيحتوي التطبيق الجديد على مجموعة ميزات منها مشاركة الحافظة مع المتصفح، إرسال رسالة من الحاسوب لهاتف المستخدم لكي يرن في حال فقده.

وأكد المطورون على حماية التطبيق لخصوصية المستخدمين، حيث يتم تشفير مزامنة الإشعارات مع التطبيق بشكل فوري.

ولمزيد من الخصوصية طالب المطورون المستخدمين بمسح رموز الاستجابة السريعة عند مزامنة الهاتف مع الحاسوب.

الجدير بالذكر أن تطبيق Corno متوفر في متجر بلاي، ويمكن لأي شخص راغب في الحصول عليه تحميله بشكل مجاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية