وكالة ناسا تُسجل أول جريمة خارج الكرة الأرضية!

تمثل رائدة الفضاء الأمريكية المثلية، آن ماكلين أمام اتهامات في ما يعد أول حالة لمخالفة القانون من الفضاء، إذ تبين أنها تجسست من مدار الأرض على الحساب المصرفي لشريكتها.

حيث جاء هذا التطور في إطار محاكمة صعبة تجري منذ عام 2018 بين ماكلين وشريكتها، الضابطة السابقة في استخبارات سلاح الجو الأمريكي، سمر ووردن، ويتركز الخلاف بين السيدتين اللتين تنويان الطلاق على الوصاية على طفل ووردن.

هذا واستغربت ووردن جداً عندما كشفت أن ماكلين، خلال رحلة تستغرق ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كانت على دراية جيدة بشأن شؤونها المالية واستخدمت هذه المعلومات في المحاكمة، وسرعان ما كشفت ووردن من البيانات المصرفية أن أحد الحواسيب التي تحظى بالوصول إلى حسابها المصرفي، تابع للإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا”.

كما اعترفت رائدة الفضاء عبر محاميها بأنها راقبت من الفضاء الحساب المصرفي لووردن، دون إبلاغها، للاقتناع بأن هناك ما يكفي من الأموال لرعاية الطفل.

واحتجت ووردن بشدة على هذا التصرف، ورفعت دعوى رسمية جديدة إلى اللجنة التجارية الفدرالية ومكتب المفتش العام لـ”ناسا”، متهمة رائدة الفضاء التي عادت إلى الأرض الأسبوع الماضي بسرقة معلومات شخصية، والتجسس على سجلاتها المالية الشخصية بصورة غير قانونية.

من جهتهم اتصل المحققون في مكتب المفتش العام بالسيدتين في محاولة للوصول إلى ملابسات ما يعد أول حالة لاتهام شخص بمخالفة القانون من الفضاء.

