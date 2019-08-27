10 عادات صباحية سيئة ينبغي تجنبها

تتنوع العادات الصباحية التي نقوم بها

فور استيقاظنا من النوم، ما بين الاستحمام وتناول الإفطار، وممارسة التمارين

الرياضية واستخدام الهاتف الجوال وتصفح الإنترنت. إلا أن ما لا يدركه العديد منا

أن تلك العادات قد تكون لها آثار سلبية عديدة على صحتنا، لذا تخيرنا لكم في تلك

المقالة عشرا من العادات الصباحية السيئة، والتي يجب تجنبها من أجل صحة أفضل.

1- الغفوة لعدة دقائق بعد الاستيقاظ

فور سماع رنين المنبه للاستيقاظ في

الصباح، يرغب الجميع في غفوة قصيرة لعدة دقائق. وذلك طمعا في مزيد من النوم

اللذيذ، واعتقادا بأن تلك الدقائق هي التي ستمنحنا مزيدا من النشاط خلال اليوم.

لكن في حقيقة الأمر فإن هذا غير صحيح على الإطلاق، فتلك الغفوة القصيرة من شأنها

التسبب في اضطراب النوم والتأثير بصورة سلبية على الراحة التي حصلت عليها أجسامنا

خلال النوم.

2- النهوض من الفراش سريعا

فور سماع صوت المنبه، يقوم العديد

بالنهوض الفوري من الفراش في عجلة للحاق بالعمل أو الدراسة، لكن هذا الأمر ذو آثار

سلبية للغاية. حيث أن النهوض السريع من الرقاد في وضع أفقي مدة ست إلى ثماني ساعات

من شأنه التسبب في بعض المشاكل بالعضلات، وهبوط مفاجئ بضغط الدم يؤدي للشعور بالدوار.

لذا ينصح بالنهوض من الفراش ببطء وترو، مع إتاحة الفرصة للتنفس بعمق وأداء بعض

تمارين الاستطالة للذراعين والرقبة قبل القيام من السرير.

3- استخدام الهاتف الجوال

يقوم العديد بإمساك الهاتف الجوال فور

استيقاظهم من النوم لتصفح الإشعارات الواردة من مختلف التطبيقات، وقراءة الرسائل

الواردة إلى البريد الإلكتروني، ومتابعة ما فاتهم من أحداث على مواقع التواصل

الاجتماعي. الأمر الذي قد يتسبب في الشعور بوجود العديد من المهام التي لم يتم

إنجازها ويعظم من الضغوط النفسية في بداية اليوم، مما سيلقي بظلاله على اليوم

بأكمله بالطبع. لذا يفضل الابتعاد عن الهاتف الجوال في الصباح.

4- عدم شرب الماء صباحا

عادة ما يصبح الجسم أكثر جفافا بعد

النوم، لذا فإنه من المهم تعويض ذلك الأمر فور القيام من النوم. حيث يجب شرب كوب

من المياه صباحا لتقليل الشعور بالعطش، بجانب أن ذلك الأمر يحسن من الهضم والأيض

خلال الصباح.

5- الاستحمام بمياه ساخنة

إن الاستحمام صباحا بمياه ساخنة للغاية

أمر غير محبذ. حيث يفضل الاستحمام بمياه دافئة قليلا أو فاترة في الصباح، أو

الاستحمام بمياه دافئة وغسل الجسم والأرجل بشكل خاص بمياه باردة في نهاية

الاستحمام. حيث أن ذلك من شأنه تنشيط عضلات السمانة والأقدام لليوم الجديد.

6- نسيان غسل الأسنان

يحرص الكثير منا على غسل أسنانه قبل

النوم، لكن ماذا عن بعد الاستيقاظ؟ حيث أنه خلال الليل تقوم البكتريا الموجودة في

الفم بتكوين طبقة رقيقة على الأسنان تصبح نواة للتسبب بمشاكل التسوس فيما بعد. لذا

يجب الحرص على غسل الأسنان في الصباح أيضا لتجنب التسوس والعديد من المشاكل الأخرى

كأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

7- البقاء في غرفة مظلمة بعد الاستيقاظ

يفضل البعض البقاء في مكان مظلم بعيدا

عن الضوء بعد الاستيقاظ، الأمر الذي يجب تفاديه. حيث أن التعرض لضوء الصباح من

شأنه إخبار المخ ببداية اليوم للتعامل مع الأمر. كما أنه يحفز الجسم على التوقف عن

إفراز مادة الميلاتونين التي تلعب دورا هاما في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم

وأوقات النوم والاستيقاظ.

8- عدم تناول وجبة الإفطار

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين

يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يصبحون أكثر نشاطا، وتمتلك أجسامهم دهونا أقل، كما

أنهم يصبحون أقل عرضة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب

وداء السكري من النوع الثاني. بجانب هذا فإنهم يميلون إلى ممارسة التمارين

الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

9- تجنب استخدام المستحضرات الواقية من أشعة الشمس

إن استعمال المستحضرات الواقية من أشعة

الشمس أمر مهم للغاية. إذ أنها تحمي الجلد من مضار الأشعة فوق البنفسجية القادمة

من الشمس، والتي تتضمن الإصابة بالتجاعيد وسرطان الجلد. لذا يجب الحرص على استخدام

تلك المستحضرات قبل الخروج من المنزل بنحو 15 دقيقة، مع تكرار استعمالها كل ساعتين

مع استمرار التعرض لأشعة الشمس.

10- بداية اليوم دون خطة واضحة

إن عدم وجود خطة واضحة لليوم منذ

بدايته قد يتسبب في فقدان بصيرتنا لتحقيق أهدافنا والمعني الكامن لحياتنا. الأمر

الذي يعني ضرورة وضع أهداف يومية لكل يوم منذ بدايته فيما يتعلق بأسرنا وأعمالنا

وكافة الأمور الحياتية الأخرى، مع ترتيبها وفقا للأولوية لبلوغ أهدافنا على

الصعيدين القريب والبعيد.

المصدر

موقع: صحتك

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