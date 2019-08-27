تحديثات كبيرة على لعبة ببجي الشهيرة

قدمت شركة Tencent المطورة للعبة ببجي تحديثات جوهرية إلى اللعبة، من شأنها أن تجعلها لعبة ذات استراتيجية مختلفة في القتال.

وجاء في التحديث الذي ظهر على النسخة الصينية، إضافة طائرات مروحية “هليكوبتر”، ويُمكن للاعب أن يركب الطائرة ويقودها ويتحكم بها للانتقال من منطقة إلى منطقة.

إلا أن ركوب الطائرة المروحية لا يعني أن اللاعب سيكون في أمان خلال التحليق بها، بل سيكون اللاعب معرضاً لإطلاق النار والقذائف عليها وإسقاطها، إلا أن هناك إمكانية الهروب من الطائرة والهبوط بوضعية الأمان.

ويمكن الاستغناء عن المروحية من خلال تدميرها وذلك عبر إطلاق النار عليها وتفجيرها حتى لا يستفيد منها أحد لاعبي الخصم.

من الطريف أنه يُمكن للاعبين خوض قتالٍ بالطائرة عبر التصادم ببعضها وكأنهما في مباراة ملاكمة كما ظهر في مقطع فيديو على قناة باندا ببجي موبايل.

ويظهر من مقاطع الفيديو المنتشرة للطائرة على اليوتيوب أنها لن تكون جزءًا من الوضع الكلاسيكي في خريطة Erangel ، ولكن في وضع Arcade.

ولعل امتلاك أحد اللاعبين طائرة مروحية سيجعل من قواعد الاشتباك في اللعبة أمر غير عادل، ولذلك أضافت الشركة سلاحاً ثقيلاً من نوع RPG وسلاحاً آخر من نوع M3E1-A ويأتي مع الصندوق الأحمر أو ما يُعرف، ويستهدف سلاح M3E1-A إسقاط الطائرات وكأنه سلاح موجّه يتم تحديد الطائرة ثم إطلاق القذيفة عليها لتلاحق الطائرة وتفجيرها كما يمكن توجيهه لقصف المنازل والسيارات.

وسيأتي مع التحديث مدرعة ثقيلة ومصفحة ضد الرصاص والقذائف والقنابل، مع إمكانية دخول الماء لتكون مركبة برمائية وكأنها قارب، إلا أنها أبطأ من القارب.

من الأسلحة الجديدة التي ستشهدها اللعبة سلاحاً M79 وهو سلاح يُطلق القنابل ويستخدم لإطلاقها داخل الغرف والمنازل عبر إدخالها من النوافذ أو الأبواب، وهي بمجرد اصطدامها بالأجسام تنفجر، كما يوجد سلاح يُدعى MGL ويطلق قنابل بشكلٍ متتالي وتنفجر بعد ثانية أو ثانيتين تقريباً من انطلاقها.

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