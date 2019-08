إلى عشاق أجهزة الأندرويد.. تحديثات غير مسبوقة بانتظاركم

وأعادت شركة غوغل تصميم متجر تطبيقاتها “سوق غوغل- Google Play” بحيث أصبحت عملية البحث عن التطبيقات والألعاب أسهل.

Attention fans: The music section has moved, but don’t fret, it should only make your jam sesh easier. pic.twitter.com/9x7WpHAp6k

وجاء في خبر على موقع “تِك كرانش” الأمريكي أنه تم إدخال شريط تنقل جديد في الجزء السفلي من المتجر بالإضافة إلى نظام تنقل تجاه اليسار للأجهزة اللوحية.

ووفقاً للصور المتوفرة للتحديث القادم، أصبح هنالك قسمان للألعاب وآخر للتطبيقات، وبمجرد أن يجد المستخدم لعبته أو تطبيقه الذي يبحث عنه سيحصل على معلومات عن التطبيق في الشق العلوي من كل صفحة، إلى جانب وضوح أكثر من ذي قبل لزر التثبيت بهدف تسهيل رؤية التفاصيل المهمة للمستخدم عند تحميل الألعاب والتطبيقات.

من ناحيةٍ أخرى أكدت شركة Google أنها تخطط لاستبدال موسيقى Google Play بموسيقى YouTube، وذلك عبر إحداث عملية دمج بين الخدمتين.

ويبدو أن التصميم الجديد لمتجر تطبيقات جوجل مستوحى من متجر آبل، فأصبح المتجر أكثر بساطة، كما أن اللون الأبيض يسيطر على الواجهة والصفحات الداخلية.

توديع “الحلويات”

في نفس الوقت أعلنت غوغل استغناءها نهائياً عن أسماء الحلويات في تسمية أنظمة تشغيلها، حيث منذ بدء تطوير غوغل لنظام اندرويد بعد الاستحواذ عليه، كان كل إصدارٍ يأتي مع اسم حلوى، مثل مارشميلو وكيت كات وآيس كريم وأوريو.

لكن غوغل الآن أعلنت أنّ الإصدار التالي من نظام تشغيل الهواتف الذكية سيُطلق عليه اسم “أندرويد 10″، ومن المرتقب أن يتم طرحه الشهرين المقبلين، بالتالي اعتمدت على ترقيم الإصدار بدلاً من تسميته.

وأوضحت غوغل أنّ بعض أسماء الحلوى لا تُترجم بنفس الطريقة في بعض اللغات، وأوضح متحدث باسم “غوغل” إنّ الرقم 10 يُشير إلى إصدار “أندرويد Q”، أنّه الوقت المناسب لإجراء تغيير.

Say to #Android’s new look. Brand leads Aude Gandon and Sydney Thomashow share how Android’s new brand identity is built for everyone. pic.twitter.com/xDNuGHjZvb

