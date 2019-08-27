الموت يغيب الفنانة المغربية أمينة رشيد

غيب الموت الفنانة المغربية أمينة رشيد، مساء الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما.

ونعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في المغرب، الفنانة القديرة التي تعد من أهم الممثلات في المغرب.

وقالت النقابة إن المغرب خسرت بفقدانها ممثلة رائدة ومميزة كانت قدوة لعدد كبير من الفنانين.

وتقدمت النقابة بالعزاء لعائلة الفقيدة ومحبيها وعشاقها، وتمنت لها الرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة شاركت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من المسرحيات والأعمال الدرامية والأفلام من أبرزها غدا لن تتبدل الأرض، وإبراهيم ياش.

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