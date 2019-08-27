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“سرقات غريبة” تُحيّر الشرطة النمساوية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت شرطة ولاية تيرول النمساوية بورود عدة بلاغات حول حدوث سرقات للأجراس الموضوعة حول أعناق الأبقار خلال وجودها في المراعي.

وبدأت الشرطة النمساوية بالبحث عن اللصوص وبتسيير دوريات منتظمة في المنطقة التي حدثت بها السرقات.

واحتارت الشرطة المحلية في الأسباب التي دفعت اللصوص للقيام بمثل هذه السرقات، وقالت إن هذه المرة الأولى التي تحدث في المنطقة.

وأكدت الشرطة تضايق المربين من هذه السرقات نظرا لخصوصية الأجراس التي تعلق في أعناق الأبقار.

وصرحت الشرطة النمساوية بأن شهر أغسطس الحالي شهد عدة سرقات لمواش ترعى على علو 1000 متر، حيث سرق من الأبقار حوالي 10 أجراس.

الجدير بالذكر أن أجراس الأبقار تباع في الأسواق بسعر يصل إلى 500 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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