ديل تطلق حاسوبين فاخرين لرجال الأعمال

كشفت شركة ديل عن جهازي حاسوب مميزين لرجال الأعمال جاءا نتيجة لتعاونها مع شركة غوغل الأميركية.

وأطلقت الشركتان على الجهازين اسم Dell Latitude 5400 Chrome Book Enterprise، و Dell Latitude 5300 Chrome Book Enterprise 2 In1.

وسيعمل الجهازان بنظام كروم عوضا عن نظام ويندوز، وسيأتي جهاز Dell Latitude 5300 Chrome Book Enterprise 2 In1 بنظام اثنين في واحد، بينما سيأتي جهاز Dell Latitude 5400 Chrome Book Enterprise بنظام تقليدي.

وسيأتي الجهازان بمواصفات متشابهة، حيث سيعملان بمعالج Core i7 من إنتل، وبذاكرة بمساحة 32 غيغا بايت من نوع DDR4، ووحدة تخزين من نوع SSD بمساحة 1 تيرا، بالإضافة إلى رقاقة اتصال LTEبسرعة تصل إلى 450 ميغا في الثانية.

ويكمن الفرق الوحيد بين الجهازين بحجم الشاشة الذي سيصل إلى 14 بوصة في جهازDell Latitude 5400 Chrome Book Enterprise، في حين ستأتي شاشة الجهاز الآخر بحجم 13 بوصة.

يذكر أن الشركتين ستطلقان الجهازين في الأسواق يوم 27 أغسطس الجاري، وسيصل سعر النسخة 5400 إلى 699 دولارا أميركيا، في حين سيصل سعر النسخة 5300 إلى 819 دولارا.

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