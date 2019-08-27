فيسبوك تفتح معركة مع سناب شات بتطبيق جديد

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة فيسبوك الأميركية بإنشاء تطبيق أطلقت عليه اسم Threads.

وسيكون التطبيق الجديد جزءا من تطبيق إنستغرام الذي تملكه الشركة الأميركية، وسيأتي بميزة رسائل مشابهة لميزة الرسائل الموجودة في تطبيق سناب شات.

وبدأت فيسبوك بإجراء الاختبارات النهائية على تطبيقها الجديد استعدادا لإطلاقه، وسيجمع التطبيق بين ميزات إنستغرام الأساسية، وميزة الرسائل الموجودة في تطبيق سناب شات.

ومن المتوقع أن تنافس فيسبوك بهذا التطبيق تطبيق سناب شات، في محاولة منها للسيطرة على هذا المجال عوضا عن شراء المنصات.

الجدير بالذكر أن فيسبوك لجأت لإنشاء تطبيقات خاصة بها عوضا عن السيطرة على المنصات لكي تتجنب العقوبات التي تتعلق بالاحتكار.

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