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فيسبوك تفتح معركة مع سناب شات بتطبيق جديد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة فيسبوك الأميركية بإنشاء تطبيق أطلقت عليه اسم Threads.

وسيكون التطبيق الجديد جزءا من تطبيق إنستغرام الذي تملكه الشركة الأميركية، وسيأتي بميزة رسائل مشابهة لميزة الرسائل الموجودة في تطبيق سناب شات.

وبدأت فيسبوك بإجراء الاختبارات النهائية على تطبيقها الجديد استعدادا لإطلاقه، وسيجمع التطبيق بين ميزات إنستغرام الأساسية، وميزة الرسائل الموجودة في تطبيق سناب شات.

ومن المتوقع أن تنافس فيسبوك بهذا التطبيق تطبيق سناب شات، في محاولة منها للسيطرة على هذا المجال عوضا عن شراء المنصات.

الجدير بالذكر أن فيسبوك لجأت لإنشاء تطبيقات خاصة بها عوضا عن السيطرة على المنصات لكي تتجنب العقوبات التي تتعلق بالاحتكار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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