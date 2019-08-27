بريطاني يسجل مقطع فيديو لـ”كائن أسطوري”.. شاهد

تمكن البريطاني مارك ديفيس الملقب بصياد الأشباح من تسجيل مقطع فيديو لكائن أسطوري نصفه إنسان ونصفه بوم.

وقال مارك إنه اتجه إلى مقبرة كورنوال بعد سماعه لقصص تروى حول وجود كائن غريب في المقبرة منذ 100 عام.

واستخدم مارك جهازا خاصا يرصد ومضات الطاقة الكهربائية، وبالفعل تمكن من رصد الكائن الغريب، الذي هاجمه وحطم كاميرته، وترك جروحا في يده قبل أن يطير من فوقه.

وطلب مارك من جميع الأشخاص الابتعاد عن المقبرة، وعدم الدخول إليها بشكل منفرد نظرا لخطورة الوضع فيها.

يذكر أن العام 1976 شهد تسجيل آخر ظهور للكائن الأسطوري، حيث تمكنت فتاتان من المنطقة من رؤيته جالسا على سطح الكنيسة الموجودة بالقرب من المقبرة، الأمر الذي دفع عائلتهما لمغادرة كورنوال.

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