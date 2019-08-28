10 نصائح وقائية في فترة الخريف الانتقالية

فصل

الخريف هو فترة انتقالية، وكثيرًا ما نسعد بنسماته الباردة بعد موجات الحر في

الصيف، لكن في هذه الفترة تكثر فيها الإصابة بالحساسية أو نزلات البرد، لأن تقلب

الجو يكون متتاليًا، لذلك من المهم اتباع هذه الخطوات الملائمة للوقاية من الأمراض

المنتشرة في هذه الفترة من العام:

–

الحرص على النظافة الشخصية ونظافة الوجه والفم والأسنان واليدين وقص الأظافر، حتى

لا تجمع كثيرًا من الجراثيم وتنقل الأمراض المعدية. كما أنه من الضروري غسل اليدين

بعد كل مصافحة، والحرص على عدم لمس الوجه والعينين والأنف حتى لا يسبب ذلك بنقل

الأمراض.

–

تناول الأطعمة الصحية، من الخضراوات والفاكهة وتحديدًا ما يحتوي على فيتامين سي،

مثل الحمضيات، لتقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد، واتباع نظام غذائي متوازن

ومنتظم في عدد الساعات والمواعيد.

–

تجنّب التعرض لتيارات هواء شديدة، خاصة بعد الاستحمام وبعد ممارسة الرياضة بسبب

العرق.

–

الابتعاد عن التدخين والمدخنين، لإضعافه جهاز المناعة وانتقال الفيروسات في بيئة

المدخّنين بسهولة.

–

تجنّب المصابين بأمراض فيروسية معدية.

–

تناول الكثير من المشروبات الساخنة وتحديدًا المشروبات العشبية المفيدة، ومنها

الزنجبيل والقرفة واليانسون والنعناع والليمون الدافئ، وكذلك الحساء الساخن.

–

الابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، والحرص على تهوئة المنزل وأماكن العمل بشكل

جيد.

–

الحفاظ على ارتداء ملابس دافئة نسبيا، لتجنّب تعرّض الجسم للبرد.

–

تنظيم مواعيد الاستحمام، فلا يجب أن تكون صباحًا قبل النزول للمدرسة بالنسبة

للأطفال، ولا ليلًا إن كان الجو باردًا. أفضل الأوقات بعد العودة من المدرسة، أو

خلال النهار.

–

الحرص على أخذ التطعيمات الملائمة للأمراض المعدية، أبرزها الإنفلونزا، عند زيارة

الطبيب.

المصدر:

عرب48

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