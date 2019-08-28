الفنانة المصرية عايدة رياض تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

نفت الفنانة المصرية عايدة رياض البالغة من العمر 65 عاما الشائعات التي انتشرت عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن إصابتها بمرض السرطان مجددا.

وقالت الفنانة القديرة إن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأنها تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مرض، وبأنها شفيت من مرض السرطان بشكل كامل منذ عدة سنوات.

وطالبت النجمة المصرية وسائل الإعلام التأكد من صحة الأخبار قبل القيام بنشرها، لأن مثل هذه الأخبار ستسبب في إزعاج أصدقائها ومحبيها.

الجدير بالذكر أن عايدة رياض تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل حواديت الشانزليزيه المتوقع عرضه في الفترة القادمة، وسيشارك في هذا العالم نخبة من نجوم الدراما المصرية كعمر الشناوي، منى جلال، هاجر الشرنوبي وغيرهم من الفنانين.

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