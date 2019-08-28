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فيسبوك تُفعّل خاصية الإنذارات المحلية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن تفعيلها لميزة الإنذارات المحلية للصفحات المؤهلة في أمريكا نهاية العام الجاري.

ومن خلال هذه الميزة ستكون الحكومات المحلية والمستجيبين الأوائل قادرين على تحذير الناس في المنطقة بشكل فوري في حال حدوث أي خطر يهدد سلامتهم.

وستعمل الشركة الأمريكية على نشر المنشورات التي تصنفها الحكومة على أنها إنذارات محلية بشكل سريع وفوري، وستساعد على وصولها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المعنيين في المنطقة المعنية.

وستقوم فيسبوك بإرسال إشعار لكل شخص موجود في منطقة الخطر لكي يطلع على المنشور، كما ستقوم بنشر الخبر في قسم Today In، كما سيظهر للمستخدمين مؤشر إنذار محلي في صفحة آخر الأخبار، وسيتم وضع هذا الإنذار على منشور التحذير.

الجدير بالذكر أن فيسبوك ستطلق هذه الميزة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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