تويتر تستعد لإطلاق ميزة جدولة التغريدات

في إطار سعيها لتحسين موقع تويتر بدأت الشركة باختبار ميزة جدولة التغريدات على نسخة الويب.

وصرح مصدر مسؤول في تويتر أن الشركة أضافت ميزة جدولة المنشورات لنسخة الويب الخاصة بها، وأصبح بإمكان المستخدمين التمتع بمميزات هذه الخدمة الجديدة.

وسيكون بإمكان المستخدمين من خلال هذه الخدمة جدولة منشوراتهم ليتم نشرها على تويتر في الوقت المحدد حتى وإن كان صاحب المنشور غير متصل بالإنترنت.

وقالت تويتر إن ميزة جدولة المنشورات ستظهر في أعلى صندوق التغريدات، ومن خلالها سيكون المستخدم قادرا على تحديد تاريخ وساعة نشر التغريدة.

وتعد هذه الميزة من الميزات التي طالب بها مستخدمو تويتر منذ مدة طويلة، وذلك لكي يحققوا أكبر استفادة ممكنة من الموقع.

الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى كفيسبوك سبقت تويتر في إطلاق هذه الميزة.

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