سناب تحدث تطبيق Lens Studio لدعم المزيد من صناع المحتوى

قامت شركة سناب بتحديث تطبيق Lens Studio

الذي يتوفر على أجهزة الحاسوب ويساعد على تطوير محتوى الواقع المعزز.

وأعلنت سناب عن إطلاقها لتحديث جديد على تطبيق Lens

Studio الذي تتيحه لمستخدمي تطبيقها سناب شات على

أجهزة الحاسوب لإنشاء محتوى وعدسات الواقع المعزز. وقد حمل التحديث عدة مزايا ضمت

6 قوالب و14 معلمًا، بجانب أدوات أخرى لمساعدة صناع المحتوى على تصميم عدساتهم

ورسوماتهم، كما أصبح بإمكان المستخدمين مع التحديث مشاركة تصاميم الواقع المعزز

أسهل من قبل.

وفي ما يلي قائمة القوالب الجديدة التي تنضم لقائمة من

40 قالبًا:

Face In Video: يتيح للمستخدمين وضع صورة أي وجه في الفيديو الذي يودون صنعه.

Portrait Particles: يوفر هذا القالب للمستخدمين فرصة وضع رسومات وأشكال مصممة خصيصاً خلف الرأس ويتيح لهم تزيين صور مناسباتهم السعيدة بأشكال رائعة.

Countdown: يتيح هذا القالب للمستخدمين إمكانية تصميم عدسات وإطلاقها في موعد محدد عبر خاصية العد التنازلي وإضافة قبعات ونظّارات احتفالية ثلاثية الأبعاد.

Skeletal: يوفر هذا القالب للمستخدمين إمكانية تتبع الرأس والرقبة والأكتاف والمرافق والأيدي في صورهم ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات مميزة.

Hair colour: الآن بات بإمكان المستخدمين تغيير لون وتسريحة شعرهم بألوان وأشكال مختلفة بشكل كامل.

Make-up: يوفر هذا القالب للمستخدمين فرصة وضع ملمع الشفاه وبودرة الخدود وظل العيون وغيرها من مستحضرات التجميل على صورهم عبر تقنية الواقع المعزز.

وتقول الشركة حول الأمر: “كان الهدف من إطلاق سناب شات

لمنصة Lens Studio هو منح المستخدمين فرصة تصميم عدسات ثنائية

وثلاثية الأبعاد وغيرها من التجارب المتطورة بسهولة. وحتى اليوم، أطلق المصممون

500 ألف عدسة باستخدام تطبيق Lens Studio والتي تم

استخدامها أكثر من 15 مليار مرة. وتشير الأرقام إلى أن مستخدمي Snapchat

يضيفون عدسات جديدة عبر تطبيق Lens Studio شهريًا

بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالربع السابق.”

المصدر: عالم التقنية

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