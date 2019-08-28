3 طرق لإخفاء البثور بسرعة.. جربيها

قدمت دراسة نشرتها إحدى الصحف العالمية حلا لمشكلة البثور التي تظهر بشكل مفاجئ في الوجه، والتي تؤثر بشكل سلبي على ثقة النساء بأنفسهن، وبخاصة في حال تزامن ظهور هذه البثور مع الاستعداد لحضور حفل ما.

وقالت الدراسة إن بإمكان النساء استخدام 3 طرق لإخفاء البثور بشكل سريع، حيث طلبت الدراسة من النساء وضع زيت شجرة الشاي الذي يحتوي على مضادات للجراثيم والبكتريا، وهلام الألوفيرا الذي يقي من الإصابة بالبثور ويجدد البشرة في مكان تواجد البثور كل ساعتين، ليحصلن على نتائج مذهلة في اليوم التالي.

وفي الطريقة الثانية عليك استخدام معجون الأسنان الأبيض حصرا، وذلك لأنه يحتوي على مواد تعمل على قتل البكتريا التي تنشأ على سطح البشرة، وتجفف البثور الظاهرة.

أما الطريقة الثالثة التي ذكرتها الدراسة فهي استخدام كريم كونسيلر لإخفاء العيوب، حيث يعد هذا الكريم الحل المثالي لإخفاء البثور بشكل فوري في حال كان لدى المرأة مناسبة ما، وبعد انتهاء المناسبة يمكن للمرأة التفرغ لعلاج البثور بطرق أخرى، حيث إن دور هذا الكريم يقتصر على إخفاء البثور دون معالجتها.

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