أميركية تتحدى المرض وتحفل بزفافها

عانت الأميركية كريستينا أندرسون البالغة من العمر 24 عاما من نوبات دوار شديدة بدأت تصيبها منذ حوالي عام.

وأدت هذه النوبات إلى فقدان كريستينا التوازن، الأمر الذي أوقعها في عدد من المشاكل.

ولم تعطِ كريستينا أي أهمية للأمر في البداية، ولكن ازدياد شدة نوبات الدوار دفعها للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.

وأظهرت الفحوصات التي أجرتها الشابة الأميركية وجود ورم حميد في دماغها بحجم كرة البيسبول الأمر الذي استوجب إجراء عملية لإزالة الكتلة.

وخضعت كريستينا لعملية جراحية دقيقة لمدة 8 ساعات تم في نهايتها إزالة الكتلة التي أثرت على مركز الحركة في دماغها.

وبعد نجاح العملية بدأت كريستينا بالسير في المستشفى لكي تتأكد من قدرتها على التوازن.

وبعد شهر من عمليتها أقامت كريستينا وخطيبها براندونجينسين حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وكان الحفل بمثابة الهدية التي حصلت عليها كريستينا بعد انتصارها على المرض.

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