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أميركية تتحدى المرض وتحفل بزفافها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانت الأميركية كريستينا أندرسون البالغة من العمر 24 عاما من نوبات دوار شديدة بدأت تصيبها منذ حوالي عام.

وأدت هذه النوبات إلى فقدان كريستينا التوازن، الأمر الذي أوقعها في عدد من المشاكل.

ولم تعطِ كريستينا أي أهمية للأمر في البداية، ولكن ازدياد شدة نوبات الدوار دفعها للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.

وأظهرت الفحوصات التي أجرتها الشابة الأميركية وجود ورم حميد في دماغها بحجم كرة البيسبول الأمر الذي استوجب إجراء عملية لإزالة الكتلة.

وخضعت كريستينا لعملية جراحية دقيقة لمدة 8 ساعات تم في نهايتها إزالة الكتلة التي أثرت على مركز الحركة في دماغها.

وبعد نجاح العملية بدأت كريستينا بالسير في المستشفى لكي تتأكد من قدرتها على التوازن.

وبعد شهر من عمليتها أقامت كريستينا وخطيبها براندونجينسين حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وكان الحفل بمثابة الهدية التي حصلت عليها كريستينا بعد انتصارها على المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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