خدمات جديدة مميزة في خرائط غوغل

في إطار سعيها لتحسين تطبيق خرائط غوغل، قامت شركة غوغل الأميركية بإضافة خدمة الركوب التشاركي وخدمة الدراجات للتطبيق.

وستساهم هاتان الخدمتان في تسهيل حركة الأشخاص أثناء التنقل بالمواصلات العامة، حيث سيظهر لدى المستخدم المسارات التي تتيح له ركوب الدراجات أو مسارات الركوب التشاركي والتي ستحتوي على سيارات وحافلات يمكن للمستخدم الاستفادة منها في الوصول إلى هدفه.

ولكي يستفيد المستخدم من هذه الميزة يجب عليه إدخال الوجهة التي يرغب في الوصول إليها في صندوق البحث، ومن ثم النقر على اتجاهات، ثم تبويب لتظهر له وبشكل تلقائي المسارات المحددة لخدمة الدراجات وخدمة الركوب التشاركي.

وفي حال أراد الشخص التنقل بالدراجات فسيظهر له أفضل مسار للدراجات، بالإضافة إلى تقديم معلومات كافية حول مدة الرحلة، والوقت المتوقع للوصول.

أما في حال اختار خدمة الركوب التشاركي فسيظهر له معلومات حول الرحلة، كالمسافة، المدة، وكلفة الرحلة في خدمة الركوب التشاركي، والوقت الذي سينتظره ريثما تغادر الرحلة، ووقت الرحلة، بالإضافة إلى إتاحة خيار خدمة ركوب منفصلة تكون الأولوية لها.

الجدير بالذكر أن غوغل ستطلق خدمتها على نظامي أندرويد وأي أو إس في 30 بلدا عالميا خلال الأسابيع القادمة.

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