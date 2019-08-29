جوجل تؤكد أن أجهزة هواوي ميت 30 لن تصدر مع تطبيقاتها وخدماتها الرسمية

هواوي تواجه

صدمة كبيرة بعد إعلان جوجل أنها لن تسمح بصدور تطبيقاتها الرسمية على هواتف ميت 30

القادمة.

أعلنت شركة

جوجل رسميًا، أن تطبيقاتها وخدماتها لن تعمل على أجهزة هواوي القادمة وتحديدًا

سلسلة ميت 30 الرائدة والتي من المفترض أن تصل الشهر القادم، وذلك على إثر قرار

الحظر الأمريكي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب قبل فترة ونص على مقاطعة الشركات

الأمريكية التعامل مع هواوي.

وبالرغم من أن

هواوي حصلت على تمديد خاص لتجنب المقاطعة مؤقتًا في مايو الماضي لضمان وصول

التحديثات لمستخدمي هواتف هواوي.

ثم عادت مرة

أخرى جوجل وحصلت على موافقة من الحكومة الأمريكية لتمديد الفترة 90 يومًا إضافية

لتنتهي في نوفمبر المقبل.

لكن على ما

يبدو أن الأمور تبدو مغلقة في وجه هواوي في النهاية، لأن هدف التمديد من جوجل كان

لضمان حصول مستخدمي النظام القديم على التحديثات اللازمة حتى نهاية نوفمبر، بمعنى

آخر أن النظام الجديد لن يكون حاضرًا على هواتف الشركة الصينية وبالتالي جميع

التطبيقات الخاصة به ستشهد نفس الأمر من تحديثات وغيرها.

ربما يكون على

هواوي إيجاد حل لهذه المشكلة أو على الأقل إطلاق أجهزتها القادمة بنظام أندرويد 9

السابق إن تمكنت.

أما دون ذلك، فهي تواجه خطرًا بخسارة معظم المستخدمين لأن خدمات جوجل هي المحرك الرئيسي للهواتف بغض النظر على المزايا.

المصدر : موقع عالم التقنية

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