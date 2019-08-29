“تصريحات السمنة” تُوقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع الإعلامية والفنانة ريهام سعيد من الظهور في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، والمرئية لمدة عام كامل.

واتخذ المجلس قراره بناء على الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، حيث اتهم المجلس الإعلامية بإهانة نساء مصر البدينات خلال إحدى حلقات برنامجها الشهير صبايا.

من جانبها أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامي والفني بعد هذا القرار، حيث ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في إنستغرام تحدثت فيه عن وجود حملة ممنهجة ضدها.

وقالت سعيد إنها لم تهن البدينات بل قصدت نساء تحولت البدانة لديهن إلى مرض، حيث روت قصص نساء تجاوزت أوزانهن 200 كيلو غرام.

الجدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين المصريين أصدرت قرارا يقضي بمنع ريهام سعيد من مزاولة المهنة مجددا.

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