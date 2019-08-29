“تلغرام” تدخل خط العملات الرقمية المُشفرة

أشارت عدة تقارير إلى قرب إعلان شركة تلغرام عن عملتها الرقمية المشفرة والتي ستحمل اسم Gram.

وأكدت التقارير عمل العملة الجديدة مع هيكل لا مركزي بطريقة مشابهة لعمل عملة بيتكوين الرقمية.

وقالت تلغرام إن المستخدمين سيكونون قادرين على القيام بصفقات مالية كبيرة، وحفظ أموالهم في محفظات إلكترونية مخصصة لتخزين الأموال.

وتحدثت بعض الشائعات عن أن شركة تلغرام ملزمة بإطلاق عملتها الجديدة بحلول 31 أكتوبر القادم، لكي لا تخسر المبلغ الذي جمعته لتحويل هذه العملة إلى عملة واقعية.

وقدرت التقارير المبلغ الذي جمعته تلغرام لتحو3يل العملة بحوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن منصة إنستغرام من أهم منصات التواصل الاجتماعي في العالم، ويبلغ عدد مستخدميها حوالي 200 مليون مستخدم.

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