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فيسبوك ستُكافئ مكتشفي “ثغرات عملتها”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتعزيز الثقة بعملتها الرقمية المشفرة ليبرا التي تستعد لإطلاقها في الفترة القادمة قامت شركة فيسبوك الأمريكية بالإعلان عن برنامج مكافآت للأشخاص الذين يجدون ثغرات في عملتها الرقمية.

واتفقت فيسبوك مع شركائها The Libra Association في شهر يونيو الماضي على إطلاق برنامج مكافآت خاص بعملتها مخصص لمجموعة خبراء اختارتهم الشركة، ولكنها اليوم وسعت هذا الاتفاق ليصبح برنامج المكافآت أوسع.

ودعت فيسبوك الخبراء الأمنيين إلى اكتشاف أي ثغرات موجودة في ع3ملتها الرقمية المشفرة ليبرا مقابل حصولهم على مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار عن كل ثغرة مكتشفة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة المسؤولة عن عملة ليبرا تملك 28 عضوا تابعين لشركات ماستر كارد، فيزا كارد، أوبر، ليفت وغيرها من الشركات الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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