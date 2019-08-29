فيسبوك ستُكافئ مكتشفي “ثغرات عملتها”

في إطار سعيها لتعزيز الثقة بعملتها الرقمية المشفرة ليبرا التي تستعد لإطلاقها في الفترة القادمة قامت شركة فيسبوك الأمريكية بالإعلان عن برنامج مكافآت للأشخاص الذين يجدون ثغرات في عملتها الرقمية.

واتفقت فيسبوك مع شركائها The Libra Association في شهر يونيو الماضي على إطلاق برنامج مكافآت خاص بعملتها مخصص لمجموعة خبراء اختارتهم الشركة، ولكنها اليوم وسعت هذا الاتفاق ليصبح برنامج المكافآت أوسع.

ودعت فيسبوك الخبراء الأمنيين إلى اكتشاف أي ثغرات موجودة في ع3ملتها الرقمية المشفرة ليبرا مقابل حصولهم على مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار عن كل ثغرة مكتشفة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة المسؤولة عن عملة ليبرا تملك 28 عضوا تابعين لشركات ماستر كارد، فيزا كارد، أوبر، ليفت وغيرها من الشركات الكبرى.

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