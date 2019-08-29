روسية تتفاجأ بصورتها في دعاية لخدمات حفر القبور

تفاجأت الشابة الروسية يكاترينا كولباسينا البالغة من العمر 25 عاما بوجود صورتها على نصب تذكاري لقبر موضوع في مكتب لدفن الموتى.

وتفاجأ أصحاب المكتب بدخول الفتاة عليهم، حيث كانوا قد كتبوا اسمها وتاريخ ولادتها ووفاتها تحت صورتها المنقوشة على النصب التذكاري، وقالوا لها بأنهم حصلوا على الصورة من استديو تصوير في مدينة يكاينبورغ الروسية.

لتكتشف الفتاة في هذه اللحظة استغلال صورتها من قبل استديو التصوير، الأمر الذي دفعها لرفع دعوى على الاستديو والموظفين العاملين فيه.

وقالت يكاترينا أنها ذهبت للاستديو في العام 2011 من أجل الحصول على صورة شخصية لاستخراج بطاقة معهد، وأكدت عدم نشرها لهذه الصورة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تتوقع الفتاة الروسية أن يتم استغلال صورتها من قبل استديو التصوير من أجل الدعاية لخدمات حفر القبور.

يذكر أن الفتاة الروسية طالبت استديو التصوير بمبلغ 8000 دولار كتعويض عن الأذى النفسي الذي تعرضت له بسبب استخدام صورتها دون علمها.

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