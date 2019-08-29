دراسة تكشف فائدة كبيرة لعصير الرمان

أثبتت دراسة علمية جديدة قام بها باحثون من جامعة بريغهام الأمريكية احتواء عصير الرمان على مواد مفيدة لنمو دماغ الجنين.

وطالب الباحثون النساء الحوامل بشرب عصير الرمان خلال فترة الحمل، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة بوليفينول.

وقال الباحثون إن عصير الرمان يساعد على تمتع الجنين بمهارات الذكاء والذاكرة، وذلك لأنه يعمل على تطوير خلايا دماغ الجنين بشكل كبير.

كما أكد الباحثون على أن عصير الرمان يعمل على تحسين وصول الأوكسجين إلى الجنين الموجود داخل الرحم، الأمر الذي يساعد الجنين على النمو بصحة كبيرة.

الجدير بالذكر أن مضادات الأكسدة بوليفينول التي يحتوي عليها عصير الرمان تعد من أكثر المصادر الغذائية تنوعا.

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