إتاحة الطلب المسبق للعبتي Disney Princess Majestic Quest و Getaway Blast

أعلنت شركة Gameloft عن إتاحة التسجيل المسبق لكل من لعبة Disney Princess Majestic Quest وDisney Getaway Blast حيث أصبح بإمكان كل من محبي الألغاز وعشاق ديزني التسجيل المسبق وتعلّم كل شيء عن ألعاب الهاتف المحمول الجديدة التي تتميز بشخصيات وقصص شركتي Disney وPixar

وتدعو لعبة Disney Princess Majestic Quest اللاعبين إلى مغامرة توصيل 3 مكعبات إلى جانب ياسمين وجميلة وشخصيات محبوبة أخرى بينما يتولين مسؤولية إعادة بناء مملكاتهن بعد عاصفة سحرية.

وسيحصل اللاعبون الذين يقومون بالتسجيل المسبق على عملات وتعزيزات خاصة باللعبة أما بالنسبة للعبة Disney Getaway Blast فستأخذ اللاعبين في رحلة مليئة بالألغاز في جزر مدهشة كما تقدم اللعبة شخصيات شركتي Disney وPixar المعروفة بطراز جديد ومذهل وستُتيح إنشاء مجموعة من الشخصيات المحبوبة بينما يصطدم اللاعبون ببعض الألغاز.

يمكنكم مشاهدة إعلان اللعبة عبر الرابط في الأسفل، كما يتوجب على كل من يرغب في خوض اللعبة أن يعلم أنه ستتواجد شخصيات مثل ميكي ماوس وبل وستيتش والمزيد، يفتحون قفل القدرات المدهشة مثل الانفجارات المتجمدة الخاصة بإيلسا والأمنيات الثلاث الخاصة بالجني.

سيحصل اللاعبون الذين يقومون بالتسجيل المسبق هنا على “الإجازة الصغيرة” وجوائز أخرى داخل اللعبة عند إصدار اللعبة عالميًا.

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