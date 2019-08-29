غوغل تطلق رصاصة الرحمة على “Google Hire”

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن إيقافها لخدمة Google Hire المخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على حزمة G Suite في اختيار الموظفين الأكفاء من بين المتقدمين للوظيفة.

وقالت غوغل إن شهر سبتمبر 2020 سيكون الشهر الأخير لهذه الخدمة، حيث سيتم إيقافها بعد ذلك.

وسمحت الشركة الأميركية للعملاء بتمديد عقودهم المنتهية هذا الشهر حتى موعد إغلاق الخدمة في العام المقبل.

وتعد خدمة G Suite من الخدمات التي أطلقتها غوغل لتبسيط عملية التوظيف، فهي تساعد الشركات في البحث عن المتقدمين، وترتيب مواعيد المقابلات، وتقديم تعليقات حول الموظفين المرشحين للتعيين.

الجدير بالذكر أن غوغل أطلق خدمة G Suite في يوليو 2017 بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 400، ويتم تحديد السعر بناء على عدد التراخيص التي تحتاجها الشركة شهريا.

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