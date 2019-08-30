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ابتكار جديد لفضح المُتحرشين في اليابان 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لمكافحة ظاهرة التحرش والحد منها قامت شركة شاتشيهاتا الرائدة في مجال صناعة الأختام بصناعة أختام تجريبية خاصة لمكافحة التحرش طبعت عليها كلمة STOP.

واستخدمت الشركة اليابانية في صناعة الأختام حبرا خاصا، يظهر باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، ويستطيع الأشخاص استخدام الضوء الذي يصدره الجهاز، لتحديد من تركت عليهم تلك العلامات.

وقالت الشركة إن هذه الأختام ستساعد الناس على التعرف على الأشخاص المتحرشين، حيث سيتم ختمهم بها.

وقامت شركة شاتشيهاتا بطرح 500 ختم تجريبي في متجرها الإلكتروني، ويبدو أن هذه الأختام حظيت بإعجاب العملاء، حيث بيعت الأختام بشكل كامل بعد طرحها بنصف ساعة.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية باعت الأختام الخاصة لمكافحة التحرش بسعر يصل إلى 25.5 دولارا أمريكيا للختم الواحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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