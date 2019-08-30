منوعات

“كي سويس” السويسرية تطلق أحذية خاصة للمدراء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة “كي سويس” K-Swiss السويسرية النقاب عن مجموعة أحذية رياضية مريحة مخصصة لمساعدة المدراء التنفيذيين على أداء مهامهم بنجاح.

وقالت الشركة السويسرية إن المدراء التنفيذيين يضطرون للقيام بعدد من المهام في وقت قصير، كحضور الاجتماعات، ومراقبة العمال، والالتقاء بالعملاء، لذلك قررت تصميم أحذية أنيقة ومريحة لهم.

وصنعت الشركة الأحذية من جلد النوبوك الذي يشبه المخمل، بنمط رمادي وأبيض، وزودتها بلسان من الدانتيل، وسحاب جانبي يساعد الشخص على ارتداء الحذاء بسهولة.

الجدير بالذكر أن الشركة السويسرية ستبيع الأحذية من خلال متاجرها عبر الإنترنت فقط ولن تعرضها في المتاجر التقليدية لتحافظ على سعرها، وسيصل سعر الحذاء الواحد إلى 69 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك