“كي سويس” السويسرية تطلق أحذية خاصة للمدراء

رفعت شركة “كي سويس” K-Swiss السويسرية النقاب عن مجموعة أحذية رياضية مريحة مخصصة لمساعدة المدراء التنفيذيين على أداء مهامهم بنجاح.

وقالت الشركة السويسرية إن المدراء التنفيذيين يضطرون للقيام بعدد من المهام في وقت قصير، كحضور الاجتماعات، ومراقبة العمال، والالتقاء بالعملاء، لذلك قررت تصميم أحذية أنيقة ومريحة لهم.

وصنعت الشركة الأحذية من جلد النوبوك الذي يشبه المخمل، بنمط رمادي وأبيض، وزودتها بلسان من الدانتيل، وسحاب جانبي يساعد الشخص على ارتداء الحذاء بسهولة.

الجدير بالذكر أن الشركة السويسرية ستبيع الأحذية من خلال متاجرها عبر الإنترنت فقط ولن تعرضها في المتاجر التقليدية لتحافظ على سعرها، وسيصل سعر الحذاء الواحد إلى 69 دولارا أمريكيا.

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