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دراسة: ضريبة باهظة يدفعها أطفال الولادة القيصرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خلصت دراسة قام بها باحثون من معهد كارولينسكا إلى أن الولادة القيصرية تصيب الأطفال باضطراب طيف التوحد.

وقال الباحثون إنهم جمعوا 61 دراسة من 19 دولة يعود تاريخها للعام 1999، وتابعوا خلالها 20 مليون حالة ولادة ليكتشفوا هذا الأمر.

وأكد الباحثون أن نسبة الإصابة باضطراب طيف التوحد ترتفع بنسبة 33% لدى الأطفال الذين ولدوا قيصريا.

كما قالوا إن خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يرتفع بمقدار 17% لدى الأطفال الذين ولدوا قيصريا.

وفسر العلماء أسباب هذه الظاهرة بالعوامل التي أدت إلى الولادة القيصرية ككبر الأم في السن، أو خطر للولادة المبكرة.

ولم تحظ هذه الدراسة برضا عدد كبير من العلماء، حيث قال عدد من العلماء إن الدراسة أكدت وجود علاقة بين مرض التوحد والعملية القيصرية، دون أن تراعي الظروف التي أدت إلى ولادة المرأة قيصريا، لذلك لا يمكن العمل بالنتائج التي توصلت لها هذه الدراسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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