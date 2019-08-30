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 توقف خدمة  Xbox Live لساعتين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ مستخدمو خدمة Xbox التي تقدمها شركة مايكروسوفت الأمريكية من العطل المفاجئ الذي أصاب الخدمة في منتصف الليلة الماضية، وأدى إلى توقفها عن العمل لمدة ساعتين.

وتسبب هذا العطل بمنع المستخدمين من الدخول إلى وحدات Xbox، كما عانوا من تعذر الدخول إلى ألعاب وتطبيقات أخرى تعمل عبر وحدات Xbox one.

كما أدى هذا الخلل إلى تعطل تطبيقات Plex، أمازون فيديو، وسبوتيفاي، حيث لم يتمكن المستخدمون من الدخول إليها، كما وتسبب في إيقاف اللعب بألعاب فورت نايت و Destiny 2 بينما لم يتأثر تطبيق نتفلكس بهذا العطل.

وسارعت شركة مايكروسوفت الأمريكية إلى إصلاح العطل الذي استمر لساعتين، حيث أعلنت من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر عن حلها لجميع المشاكل، باستثناء بعض المشكلات في المحادثات الجماعية، والتي تعمل على حلها قريبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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