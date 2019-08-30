جديد شاومي هاتف بكاميرا 64 ميغا بيكسل

أماطت شركة شاومي الصينية اللثام عن هاتف جديد ومميز بكاميرا خارقة أطلقت عليه اسم Redmi Note 8 PRO.

ويأتي الهاتف الجديد بمعالج Helio G90T من ميدياتك، وبنظام أندرويد 9.0 ، وواجهة MUI10.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة +FULL HD مقاس 6.53 بوصة، وتحتوي الواجهة الأمامية للجهاز على كاميرا بدقة 12 ميغا بيكسل، في حين ستكون الكاميرا الخلفية رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما عن الذاكرة الداخلية للجهاز فستأتي بحجم 64 و128 غيغا بايت، في حين تأتي الذاكرة العشوائية بحجم 6و8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير، وبتقنية التبريد السائل، بالإضافة إلى وضعية تسريع الأداء في الألعاب.

الجدير بالذكر أن شاومي ستطلق هاتفها الجديد في الصين بأسعار تتراوح ما بين 195 و252 دولارا أمريكيا.

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