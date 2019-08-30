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مايكروسوفت تعلن موعد إطلاق نظارة HoloLens2 المختلطة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي عقد في مدينة شنغهاي الصينية إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية عن موعد إطلاق نظارة HoloLens2 التي تجمع ما بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وقالت مايكروسوفت إنها ستطرح النظارة الجديدة التي كشفت عنها في مؤتمر MWC 2019   الذي عقد في شهر فبراير الماضي مع بداية شهر سبتمبر القادم.

وقالت إن هذه النظارة ستحتوي على مميزات عديدة من حيث مجال الرؤية وحرية التحرك، كما أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقوم بعملية دمج ما بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

يذكر أن مايكروسوفت عقدت صفقة مع الجيش الأمريكي بقيمة 480 مليون دولار أمريكي، زودته خلالها ب100 ألف نظارة، في حين أنها ستطرح هذه النظارة في الأسواق بسعر 3500 دولار أمريكي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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