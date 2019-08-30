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جمع 4.5 مليون دولار بفضل “بيتكوين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الشاب الأمريكي إيريك فنيمان من جمع 4.5 مليون دولار أمريكي من خلال تعامله بالعملة الرقمية بيتكوين.

وقال الشاب الأمريكي البالغ من العمر 20عاما، والذي يعيش في بلدة بوست فولز الواقعة في ولاية أيداهو الأمريكية أنه تعرف على  هذه العملة من خلال رؤية شعارها على قميص أحد المشاركين في الاحتجاجات التي حدثت عام 2008.

ودفعه فضوله للتعرف على بيتكوين عن قرب، وفي العام 2011 قرر أن يستدين من جدته 1000 دولار ليشتري بها 100 بيتكوين، وكانت قيمة البيتكوين تتراوح ما بين 10 إلى 12 دولارا للبيتكوين الواحد.

وفي سن الـ15 قام إيريك ببيع بيتكوين بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، الأمر الذي دفعه إلى ترك مقاعد الدراسة، والتوجه نحو الاستثمار ببيتكوين وسط معارضة الأهل.

ليواصل إيريك استثماراته بالبيتكوين ولينجح في تطوير ثروته وزيادتها لتصل حاليا إلى 4.5 دولار أمريكي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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