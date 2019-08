“تويتر” تعلن عن اختراق حساب مؤسس الموقع “جاك دورسي”

قالت شركة “تويتر”، إن حساب مؤسسها جاك دورسي في موقع التواصل الاجتماعي هذا، قد تعرض للاختراق والقرصنة.

وجاء في بيان فريق الاتصالات في الشركة: “نعلم أنه تم اختراق حساب دورسي ونحن نحاول التحقق من تفاصيل الحادث”.

وقامت الشركة بحذف، المنشورات التي نشرها القراصنة على حساب دورسي الذي لديه أكثر من 4 ملايين من المتابعين.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.

