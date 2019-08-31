“انطير”.. “لحن يحمل قضية سلام” حصرياً على 218TV

تنفرد شاشة 218TV بشكل حصري وخاص ببث أغنية” انطير” للفنان الليبي “زيكو” والفنان التونسي “كافون”، مساء غدٍ الأحد.

العمل الفني الجديد من توزيع وألحان معتز سلامة، أما التسجيل فكان بين دولتي ألمانيا وتونس، وتصوير وإخراج المخرج الليبي الشاب أحمد كويفية.

وشارك قرابة 50 شخص من ممثلين ومنفذين إلى محرري الفيديو، في تنفيذ العمل الفني وتصوير الفيديو كليب الخاص به، والذي تم بمعدات سينمائية ذات جودة عالية جداً.

وحملت قصة الفيديو كليب الخاص بأغنية “انطير” رسالة تدعو لوقف الحرب ونشر السلام، وبُنِيَت فكرة الفيديو على أساس “الضّمادة السوداء” أي أن كل المحاربين والإعلاميين المرتشين تكون على أعينهم ضمّادة سوداء، والمعنى: “أنهم لا يرون الحياة بالصورة الصحيحة”، أمّا باقي الأشخاص الأبرياء فلن يكونوا كذلك.

والشخص الذي لعب دور البطولة هو الملاكم البطل مالك الزناد وهو كان بدون ضمادة تعصب عينيه لأنه يمثل جانب الخير، ولعب مالك دور المحبوب من قِبل أصدقائه وجيرانه وحلمه بالملاكمة يرافقه حتى وإن كانت بلاده في حالة حرب.

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