بعد تغيير شعارها لأول مرة منذ سنوات.. هل تصبح فيسبوك خدمة مدفوعة؟

قام موقع فيسبوك بتغيير شعاره على صفحته الرئيسية في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة اعتبرت تغيرا لتصور المستخدمين لعملاق وسائل الإعلام الاجتماعية.

وكانت الرسالة التمهيدية بصفحة التسجيل على الموقع تنص منذ ما يقرب من عقد من الزمان على أن الخدمة “مجانية وستظل كذلك دائما”. ولكن ومنذ السابع من أغسطس تم تبديل الشعار ليصبح “إنه سهل وسريع”.

وهي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لا يوجد فيها ذكر لمجانية الخدمة بفيسبوك على صفحته الرئيسية. وقال مارك بارثولوميو أستاذ الملكية الفكرية والقانون السيبراني بجامعة بوفالو إن التغيير ربما يكون “بسبب المشاعر العامة”.

وأضاف “الجمهور لم يعد يعتبر فيسبوك مجانيا، إنه ادعاء أجوف الآن”. وتابع “من المبتذل القول إنك أنت المنتج، لكن الجميع يدرك الآن أن فيسبوك يتتبعك ويقدم لك إعلانات مدفوعة الثمن. إنه ليس خدمة عامة”.

وصرح متحدث باسم فيسبوك لصحيفة يو أس توداي اليوم أن موقع التواصل الاجتماعي سيكون دائمًا مجانيًا.

وأضاف أن منتجات فيسبوك، بما في ذلك الصفحات المقصودة، يتم تحديثها بانتظام. وتضاعفت أعداد مستخدمي خدمة وسائل التواصل المجانية عام 2010،

عندما قامت بتعديل شعارها ليصبح “إنه مجاني ويمكن لأي شخص الانضمام”. وقامت فيسبوك حينها بتغيير الشعار بسبب شائعات انتشرت عام 2009 محذرة من أنه سيتعين على المستخدمين الدفع مقابل خدمة الاشتراك.

المصدر: مواقع إلكترونية

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