بالصور.. بي إم دبليو تُطلق سيارة مُصفحة تتحمل أخطر الهجمات والتفجيرات

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاقها لسيارة كروس مصفحة وهي BMW X5 – Protection VR6.

حيث حصلت السيارة على دروع قادرة على تحمل القصف من رشاش “آكا – 47، كلاشينكوف” عيار 7.62 ملم وانفجارات بقوة 15 كيلوغراماً من مادة التروتيل.

هذا وتحقق كل ذلك بفضل صفائح فولاذية فائقة المتانة تركب داخل الأبواب وفي جنبي السيارة وعلى سقفها وصفائح الألومينيوم المركبة في قعر السيارة، والزجاج المقاوم للرصاص والقادر على حماية السائق والركاب من القصف والشظايا، مع العلم أنه قادر على تحمل انفجارات القنابل اليدوية.

وحصلت سيارة بي إم دبليو المصفحة على إطارات قوية في عجلات مقياس 20 بوصة وخزان الوقود المدرع والمقاوم للنار والأضواء الخاصة القادرة على إعماء الإنسان، ومدفع صوتي.

وتزودت أيضاً بمحرك تربو ثماني السلندرات، سعة 4.4 لتر ينتج قوة 530 حصاناً و750 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتتسارع السيارة حتى 100 كلم/ساعة خلال 5.9 ثانية، أما سرعتها القصوى فبلغت 210 كلم في الساعة.

