هند صبري تنال جائزة Starlight Cinema Award

منحت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات الفنانة التونسية هند صبري جائزة Starlight Cinema Award.

وتعد هند صبري أول فنانة عربية تحظى بهذا اللقب منذ انطلاق المسابقة عام 2014.

وجاء اختيار اللجنة المنظمة للفنانة التونسية بناء على مسيرتها المميزة، وجهودها الكبيرة التي بذلتها في المجال الفني.

وستمنح المؤسسة الجائزة لهند صبري يوم 3 سبتمبر القادم أثناء مشاركتها في تحكيم مسابقة العمل الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته ال76.

وستتوجه الفنانة التونسية هند صبري إلى كندا من إيطاليا وذلك لحضور العرض الأول لفيلمها نورا تحلم والذي سيعرض في المسابقة الرسمية لقسم استكشاف، ولكي تشارك في مهرجان تورنتو السينمائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية