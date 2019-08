ما العلاقة بين التقاط صور السيلفي وظهور التجاعيد على الوجه؟

حذر مجموعة من الباحثين في جامعة شيراز للعلوم الطبية عن طريق دراسة جديدة من خطر التعرض للضوء الصادر عن الهواتف الذكية، عندما نقوم بالتقاط صور السيلفي، لأنه يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة.

وبحسب الباحثين فإن أضواء الفلاش المستخدمة في معظم الهواتف الذكية يمكن أن تؤثر في قدرة الجلد على تجديد خلاياه، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

من جهته قال رئيس فريق الدراسة الدكتور نجمة آرجماندي:

“إن التعرض المتكرر للأضواء عند ألتقاط صور السيلفي قد يسبب تلف الجلد وتسارع شيخوخته، وعلى الرغم من وجود العديد من المزايا لاستخدام مصابيح الليد إلا أن الكثافة الطيفية القصوى لهذه المصابيح تقع في المنطقة الزرقاء، والتعرض للضوء الأزرق قد يؤدي إلى مستويات مختلفة من الضرر على العيون والجلد”.

