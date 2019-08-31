مخاطر جديدة لشرب القهوة تعرف عليها

أشارت دراسة قامت بها الباحثة الروسية نورية ديانوفا إلى وجود تأثيرات خطيرة للقهوة على جسم الإنسان في حال تم شربها بكميات كبيرة.

وقالت الباحثة إن تأثير القهوة يصبح بشكل عكسي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعب المزمن، حيث يلجأ هؤلاء الأشخاص في العادة لشرب القهوة لكي يشعروا بالنشاط، ولكن وبمرور الوقت سيختفي إحساس النشاط، وسيشعرون بتعب أكثر.

وأكدت الدراسة أن شرب القهوة بكميات كبيرة سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في النوم، كما سيصيب الشخص بالصداع النصفي.

وطالبت الباحثة الروسية من عشاق القهوة شربها باعتدال، والتوقف عن تناولها بكميات كبيرة.

يذكر أن هناك عدة دراسات أكدت وجود مخاطر لشرب القهوة من أبرزها الدراسة التي قام بها علماء في جامعة نوتنغهام البريطانية، التي أثبتوا فيها الدور الذي يلعبه الكافيين في فقدان توازن الإنسان.

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