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تعرف على أكبر جبيرة في العالم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لرفع مستوى الوعي لدى الناس حول صحة العظام والمفاصل قامت إدارة مستشفى نورششور لجراحة العظام والعمود الفقري الواقع في مدينة شيكاغو الأمريكية بصناعة أكبر جبيرة عظمية في العالم.

وبلغ طول الجبيرة التي صممها فريق من الأطباء 3.6 متر، في حين بلغ عرضها 1.5 متر.

وبعد الانتهاء من صناعة الجبيرة العملاقة قامت إدارة المستشفى بدعوة الأشخاص الراغبين بكتابة اسمهم على هذه الجبيرة إلى مركز ويستفيلد أولد أوركاد الواقع في منطقة سكوكي لكتابة اسمائهم عليها.

الجدير بالذكر أن الجبيرة العملاقة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر جبيرة صنعت في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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