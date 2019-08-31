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“كلمة” تكلف شركة طيران 15 ألف دولار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت شركة الخطوط الكندية “إير كندا” إلى دفع مبلغ 15 ألف دولار أمريكي مع تقديم رسالة اعتذار إلى زوجين كنديين يعيشان في العاصمة أوتاوا ويتحدثان باللغة الفرنسية.

وقضت المحكمة الفيدرالية بكندا لصالح الزوجين مايكل وليندا ثيبودو في القضية التي قاما برفعها عام 2016 ضد شركة الطيران.

وقدم الزوجان 22 شكوى ضد الشركة، حيث قالا إن الشركة تنتهك حقوق الناطقين بالفرنسية، حيث وضعت كلمة فك على أحزمة الأمام باللغة الإنجليزية فقط، كما كانت تكتب الكلمات الأخرى كالخروج والتحذيرات بخط أصغر من الكلمات الإنجليزية التي كانت واضحة.

وبالفعل جاء قرار المحكمة متوافقا مع ادعاءات الزوجين، حيث قالت المحكمة إن الشركة انتهكت بشكل ممنهج الحقوق اللغوية للناطقين بالفرنسية.

يذكر أن اللغة الفرنسية تعد لغة رسمية في كندا بجانب اللغة الإنجليزية، حيث يتحدث الشعب الكندي بهاتين اللغتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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