اليابان تحيل كمبيوترا “للتقاعد”

أعلنت اليابان عن إحالة الكمبيوتر الخارق الذي يحمل اسم كاي إلى التقاعد بعد مرور 8 سنوات على وضعه بالخدمة.

وتم فصل الكمبيوتر كاي الموجود في معهد ريكان الواقع في مدينة كوبه اليابانية عن العمل يوم 30 أغسطس الجاري.

وتم تصميم الكمبيوتر الخارق من قبل شركة FujiTSU بالشراكة مع مركز ريكان الياباني للبحوث العلمية.

ويتألف كاي من 88 ألف معالج ثماني النواة، وكلف إنتاجه حوالي 1.42 مليار دولار أمريكي وبلغت إنتاجيته 15.1 بيتافلوبس في الثانية، ويعد هذا الكمبيوتر الأكثر إنتاجية في العالم قبل أن يأخذ كمبيوتر الأمريكي السكفوية الصدارة منه عام 2012، حيث بلغت إنتاجية كمبيوتر السكفوية 16.3 بيتافلوبس في الثانية، وفي عام 2018 أصبح ترتيبه من حيث الإنتاجية 18 على مستوى العالم الأمر الذي استوجب إحالته إلى التقاعد.

واستخدم كاي لمحاكاة ظروف الكوارث بنوعيها الطبيعية والصناعية، ولمكافحة هذه الكوارث، ولتحقيق أداء متفوق في مجالات الطب وغيرها من المجالات العلمية.

الجدير بالذكر أن اليابان تسعى لتعويض الكمبيوتر كاي بجهاز آخر، حيث يعمل العلماء اليابانيون على تصميم جهاز خارق بكلفة تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع الكشف عنه في العام 2020.

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