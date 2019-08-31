رفعت شركة ما يكروسوفت الأمريكية النقاب عن إصدارات جديدة من ذراع التحكم Xbox one أطلقت عليها اسم Night Ops Camo Special Edition، وSport Blue Special Edition.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الإصدارات الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع كافة أجهزة Xbox one.

ويعد ذراع Night Ops Camo Special Edition اللاسلكي أول إصدار من السلسة الجديدة، وجاء بجسم خفيف وتصميم تقليدي، ولوحدة معدنية D مطلية باللون الذهبي، وستوفر مايكروسوفت هذا الإصدار بعدة ألوان هي الأسود، الرمادي، والذهبي المعدني.

أما بالنسبة للذراع Sport Blue Special Edition فجاء بتصميم رياضي مستمد من ثقافة البوب، ومشابه للموديلين الرياضيين السابقين Sport white Special Edition، و Sport red Special Edition.

وتم تصميمه بطريقة هندسية مميزة، حيث وضع له مقبض مطاطي أزرق اللون لتوفير الراحة أثناء الاستخدام.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت ستطلق الذراع Night Ops Camo Special Edition يوم 8 أكتوبر القادم بسعر 70 دولار، في حين ستطلق الذراع Sport Blue Special Edition يوم 17 سبتمبر القادم بسعر 70 دولار أيضا.

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