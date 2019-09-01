تعرف على هاتف سامسونغ الجديد.. غالكسي A50s

طورت سامسونغ هاتفها جالكسي A50 والذي حقق مبيعات كبيرة حول العالم، وحظي الهاتف بشعبية في ليبيا نظراً لسعره المقبول مع مواصفاته الجيدة.

وأطلقت سامسونغ على النسخة المحسنة اسم غالكسي A50s، وحاولت سامسونغ هذه المرة إضافة مميزات جديدة من حيث التصميم ومواصفات الكاميرا.

وجاء تصميم الهاتف من الخلف بهيكل ثلاثي الأبعاد يجعل الهاتف أكثر أناقة وجمالية وإضافة انحناءات على جانبي الهاتف، الأمر الذي يساعد المستخدم في سهولة حمله، كما جاء الهاتف مع مستشعر البصمة مُدمجاً في أسفل الشاشة.

لكن شاشة الهاتف لم تتغير عن النسخة السابقة، وجاءت بدقة 6.4 بوصة بدقة FHD+ ومن نوع Super AMOLED الرائعة.

كما سامسونغ لم تُحدّث نوع المعالج الذي جاء من طراز Exynos 9610 ثماني النواة بتردد يصل حتى 2.3 غيغاهيرتز ومُرفق بمعالج رسوميات Mali-G72 MP3 وجاء بنسختين من حيث الذاكرة العشوائية (رام) وذاكرة التخزين الداخلية، فالنسخة الأولى برام 4 غيغابايت وذاكرة التخزين الداخلية 64 غيغابايت والنسخة الثانية برام 6 غيغابايت وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت ويُمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالكاميرات، أصبحت مع الهاتف الجديد بدقة 48 ميغابكسل للعدسة الأولى، و8 ميغابكسل للعدسة الثانية، والعدسة الثالثة بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.2 للعمق الكاميرا مزودة بفلاش وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4k وتقنية البانوراما و HDR التي تقدم عمقاً جميلاً في الألوان.

أما الكاميرا الامامية بدقة 32 ميغابكسل بفتحة عدسة 2.0 وتدعم HD، بينما كانت في a50 السابق بدقة 25 ميغابكسل، وفيما يتعلق بالبطارية فهي بسعة 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 15واط.

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