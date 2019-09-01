العالم بعد 50 سنة.. إن كُتِبت لك الحياة فلا تشعر بالصدمة

توقع تقرير جديد عن مستقبل التكنولوجيا بعد 50 عام بأن الطرق السريعة تحت الماء والسفر إلى الفضاء بغرض السياحة ستكون شائعة.

وصدر التقرير عن شركة سامسونغ بمشاركة مجموعة واسعة من خبراء وعلماء وأكاديميين، ونشرته صحيفة الصن البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن شركة سامسونغ عملت على تكليف خبراء لدراسة الرؤية المستقبلية لكوكب الأرض في عام 2069، بمن فيهم رئيس مجلس ”التكنولوجيا البريطاني“ ورئيس معهد ”كودينغ جاكلين دي روجاس“ للبرمجة، والدكتور ”ريس مورغان“ مدير الهندسة والتعليم في ”الأكاديمية الملكية للهندسة“، وعالم التغذية الدكتور ”مورغان جاي“.

وركز العلماء على وسائل النقل والمواصلات متوقعين أن تتغير كلياً بعد 50 عاماً، مثل استخدام أنظمة نقل أنبوبية كطرق سريعة تحت الماء، ليسافر ركاب السيارات الحديثة بين البلدان في أقل من ساعة، وسيشمل التطور أيضاً سيارات الأجرة والحافلات الطائرة لتصبح طائرة في المناطق المزدحمة بهدف تخفيف الازدحام.

وفيما يتعلق بالسفر بعيد المسافات، سيشهد كوكب الأرض تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام تطير في أعلى طبقات الغلاف الجوي بسرعة فائقة، بحيث يتم السفر من لندن إلى نيويورك في غضون ربع ساعة فقط.

وفي مجال الصحة، وتوقع التقرير أن تنتشر عملية إنتاج أعضاء ثلاثية الأبعاد لجسم الإنسان لمساعدة الإنسان ومراقبة صحته، كما توقعوا أن تقوم منازل البشر بتنظيف نفسها ذاتياً دون تدخل بشري.

كما ستصبح الروبوتات هي القائمة برعاية الإنسان عبر تعقب الحالة الصحية للشخص طوال حياته مع إمكانية رصد الأعراض والحالات الطبية والتواصل بمختلف اللغات.

وفي ظل الارتفاع المطرد للسكان ستكون الحشرات مصدرًا رئيسيًا للبروتين، وستكون المطابخ معدّة بحاويات لتربية وحصد الحشرات.

كما سأل التقرير البريطانيين عن أي التنبؤات التي يرغبون في رؤيتها تصبح حقيقة واقعة، وقال 63 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع أن منازل التنظيف الذاتي، التي تعمل بتقنية الروبوت ستكون الخيار الأفضل.

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