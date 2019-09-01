صحة الوفاق تكشف حصيلة ضحايا قصف معيتيقة

أكدت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران،

الأحد، إصابة 4 مواطنين، بينهم 3 حجاج، بجراح، وتعرض 30 حاجا لإغماء وارتفاع في الضغط والسكر نتيجة الهلع، بعد قصف مطار معيتيقة فجر اليوم.

وأفاد المطار، من جهته، أن القصف تسبب في إصابة الطائرة

التي تقل الححاج، وتضرر البنية التحتية للمطار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تفقد مع عدد من

المسؤولين المطار بعد وقوع القصف؛ للاطمئنان على سلامة الحجاج والعاملين بالمطار، محمّلا المسؤولية كاملة للبعثة الأممية التي طالبها بإظهار الحقيقة الكاملة لمجلس الأمن، والإيفاء بالتزاماتها باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات المتكررة على مطار معيتيقة.

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